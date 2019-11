Quali sono le auto multispazio: guarda i migliori modelli

Le auto per tutta la famiglia, per il tempo libero, ma possono essere usate anche per lavoro per la grande capacità di carico si dividono principalmente in tre macrocategorie, ognuna delle quali presenta specifiche particolarità che andranno prese in esame per individuare la vettura più adatta alle proprie esigenze:

Monovolume: dette anche minivan, sono votate alla massima abitabilità: i loro interni sono caratterizzati da comode e ampie sedute, vetrature panoramiche che migliorano la luminosità nell'abitacolo e dotate di bagagliaio “generoso” con una forma squadrata studiata per facilitare il carico di grosse quantità di bagagli; rispetto a una station wagon o a un'auto multispazio sono più compatte, per cui risultano più pratiche da parcheggiare;



Station wagon: nascono dall'aggiunta di volume alla zona posteriore di berline a 3 volumi e sono caratterizzate da una notevole lunghezza. Il portellone, generalmente perpendicolare al terreno, si apre su bagagliai molto capienti. Rispetto alle monovolume, sono auto dotate di maggiore aerodinamicità, la quale garantisce sportività di guida a questo tipo di auto in cui, comunque, si ha a disposizione tutto lo spazio che serve per trasportare fino a 5 passeggeri e una discreta quantità di bagagli. La modularità interna risulta ad ogni modo meno flessibile rispetto a quella dei minivan e delle multispazio;



Multispazio: originariamente nate come veicoli commerciali, le multispazio sono le più spaziose nella categoria delle auto familiari e dispongono fino a 9 posti, distribuiti su 3 file. Rappresentano in sostanza l’anello di congiunzione fra monovolume e furgone e si adattano sia a un uso turistico sia commerciale, grazie alla sorprendente modularità degli interni che permette di organizzare lo spazio nel modo più congeniale alle proprie necessità. Dal punto di vista del comfort non hanno niente da invidiare alle station wagon: l’insonorizzazione ottimale dell’abitacolo, insieme alle soluzioni salvaspazio, rendono ogni viaggio estremamente rilassante.

Dopo esserci occupati di SUV e station wagon, scopriamo oggi le migliori auto multispazio attualmente sul mercato.

Originariamente nate come veicoli commerciali, le multispazio sono auto familiari, dotate anche di porte laterali scorrevoli.

Modelli più compatti delle classiche monovolume, che dal punto di vista del comfort non hanno niente da invidiare alle station wagon o ai SUV; auto dall'elevata capacità di carico, con ampie superfici vetrate e dotate anche di una posizione di guida rialzata.

Auto tuttofare con versatili abitacoli modulari ed in grado di ospitare anche 7 persone.

Modelli dal design curato e dotati di moderne dotazioni tecnologiche e di sicurezza.



Peugeot Rifter

Iniziamo la nostra rassegna dal Peugeot Rifter, un’auto multispazio con un design curato ed interni moderni e tecnologici. Citiamo, in particolare, il Peugeot i-Cockpit con display da 8 pollici e l'Head-Up Display con schermo a colori. Ricordiamo anche le motorizzazioni sia diesel che benzina e il cambio automatico a 8 rapporti. Un’auto multispazio che si adatta a tutte le tue esigenze, con lunotto posteriore apribile, 5 o 7 posti, 3 sedili posteriori individuali e a scomparsa e volume del bagagliaio da 775 a 3.500 litri.

Dacia Dokker

Nella nostra rassegna abbiamo inserito anche la Dacia Dokker, un modello dal costo contenuto che dispone di numerosi vani portaoggetti e spazio per ospitare 5 persone. Una multispazio dotata di una o due porte laterali scorrevoli e divanetto posteriore abbattibile. Ricordiamo, infine, il bagagliaio con apertura a due ante e capienza di 800 litri (con 5 persone a bordo), che diventano 3.000 l una volta abbattuto il divanetto frazionabile 40/60 .

Citroën Berlingo

Passiamo ora al Citroën Berlingo, un modello dal look moderno ed accattivante con fari sdoppiati e porte posteriori ad apertura scorrevole. Auto disponibile in due lunghezze: la taglia M standard, lunga 4,4 m, e la taglia XL, che raggiunge i 4,75 m. Le due versioni M e XL possono accogliere e trasportare 5 o 7 passeggeri. Citroën Berlingo offre, inoltre, 4.000 litri di volume e più di 3 metri di lunghezza di carico nella taglia XL, ripiegando il sedile passeggero. Non dimentichiamo i 3 sedili posteriori individuali a scomparsa e i numerosi vani portaoggetti.

Ford Tourneo Connect

Concludiamo la nostra rassegna con il Ford Tourneo Connect; una multispazio con un ampio vano di carico con cinque persone a bordo: 1.029 litri, che diventano 2.410 una volta abbattuto il divanetto frazionabile 40/60. Non manca una moderna piattaforma di infotainment, il Ford SYNC 3 con touchscreen a colori da 6" e dotazioni di sicurezza di ultima generazione come il sistema Pre-Collision Assist in grado di rilevare un rischio di collisione e azionare automaticamente i freni.

