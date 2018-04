Tornado si abbatte sulla pianura vicentina: danni a tetti e cartelli stradali

Attimi di paura poco dopo mezzogiorno nall'Alto Vicentino. Un tornado si è abbattuto sulla media e alta pianura vicentina verso le 12:40 di oggi in particolare nella zona di Molino di Malo e Villaverla. Si segnalano danni al suolo, sollevamento di onduline, coperture eternit e qualche danno alle case, ma fortunamente nessuna persona è rimasta ferita.

"La stagione dei tornado è iniziata in un certo modo poniamoci qualche domanda - commenta Marco Rabito di Serenissima Meteo - si è trattato un vortice probabilmente di grado zero generato da un sistema nuovoloso che non ha raggiunto attività di temporale ma la circolazione del vento è arrivata al suolo"

Foto di Michele Manzarotto, Pierluca Grotto e Vittorio Poli

