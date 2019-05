Previsioni meteo per sabato e domenica

Sabato 1

Cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo locali addensamenti nel pomeriggio sulle zone montane, specie su quelle prealpine.

Precipitazioni. Assenti, tranne una probabilità bassa (5-25%) di qualche locale piovasco od occasionale breve rovescio nel pomeriggio su Prealpi e zone montane adiacenti.

Temperature. In aumento, salvo valori minimi stazionari o in lieve diminuzione su parte delle zone pianeggianti.

Venti. In quota, perlopiù moderati da nord-est; altrove deboli di direzione variabile, salvo temporanei moderati rinforzi dai quadranti occidentali in pianura nelle ore centrali.

Mare. Quasi calmo.

Domenica 2

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno ma anche addensamenti cumuliformi sparsi specie tra Prealpi ed entroterra pianeggiante nel pomeriggio.

Precipitazioni. Fino al mattino assenti; in seguito locali fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale con probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone prealpine, bassa (5-25%) su quelle dolomitiche e pedemontane, nulla o molto bassa (0-5%) altrove.

Temperature. Specie riguardo ai valori minimi, prevarrà un aumento.

Venti. In quota deboli o a tratti moderati, dai quadranti settentrionali; altrove, deboli di direzione variabile.

Mare. Quasi calmo.

Previsione Altezza Onde