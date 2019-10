Meteo, le previsioni per la settimana: nuvole e pioggia

L unedì 14

Poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse in pianura e nelle valli, con foschie e nebbie nelle ore più fredde; cielo in prevalenza sereno sui rilievi. Aumento della nuvolosità a partire da ovest a fine giornata.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in locale leggero aumento in pianura.

Venti. In quota deboli/moderati, a tratti tesi alle quote più alte, sudoccidentali; altrove deboli o temporaneamente moderati, di direzione variabile.

Mare. Calmo o quasi calmo.



Martedì 15

Nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso o coperto, specie dal pomeriggio/sera. In pianura fino al mattino probabili foschie e nebbie.

Precipitazioni. A inizio giornata in prevalenza assenti; poi probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle zone centrali e settentrionali, medio-bassa (25-50%) su quelle meridionali. Le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale saranno più diffuse e consistenti nella seconda parte della giornata. Limite delle nevicate intorno ai 2700- 2800 m.

Temperature. Minime in aumento in pianura e nelle valli; massime in calo in montagna e localmente sulla pianura settentrionale, in aumento sulle zone costiere e su quelle meridionali.

Venti. In quota meridionali, moderati/tesi, a tratti forti in alta quota; nelle valli variabili; in pianura moderati, a tratti tesi orientali: in particolare da sud-est lungo la costa e sulla pianura limitrofa e su quella meridionale, in prevalenza da nord-est nell'entroterra.

Mare. Da poco mosso in intensificazione fino a mosso.

Mercoledì 16

Tra la notte ed il primo mattino cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse più consistenti sulle zone centro-settentrionali; in seguito alternanza di schiarite ed annuvolamenti con possibilità di precipitazioni sporadiche ed intermittenti. Esaurimento dei fenomeni e diradamento della nuvolosità nel pomeriggio/sera. Temperature prevalentemente in calo con minime raggiunte a fine giornata.

Giovedì 17

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per velature; possibili riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime senza notevoli variazioni o localmente in aumento sulle zone montane e in diminuzione in pianura. Previsore: ms