Previsioni meteo weekend: nebbie e foschie in pianura

Venerdì 21

Tempo a tratti variabile con annuvolamenti alternati a schiarite con presenza in pianura di nebbie o nubi basse anche diffuse in parziale attenuazione durante le ore centrali. Qualche nebbia o nube basse in dissolvimento anche in Val Belluna.

Precipitazioni. Assenti in pianura; in montagna precipitazioni generalmente assenti salvo possibili modesti fenomeni in alta quota sulle Dolomiti centro-settentrionali dal tardo pomeriggio.

Temperature. Minime in aumento in quota, in diminuzione altrove; diffusa inversione notturna, con gelate su molte zone della pianura, salvo sulle zone costiere dove i valori saranno di poco sopra lo zero. Massime in diminuzione in pianura, in rialzo in montagna.

Venti. In quota moderati/tesi a tratti forti alle quote più alte dai quadranti occidentali. In pianura deboli da Ovest.

Mare. Poco mosso.

Sabato 22