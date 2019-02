Le previsioni meteo per il weekend

Venerdì 8. Sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, specie dal pomeriggio. Nelle ore più fredde probabili foschie o locali nebbie in pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in lieve aumento; massime in calo in quota, stazionarie o in aumento altrove.

Venti. In pianura deboli variabili; in quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare. Calmo

Sabato 9