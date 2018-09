Le previsioni meteo per il weekend dell'otto settembre

Venerdì 7

Cielo da molto nuvoloso a coperto, salvo parziali schiarite.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) di fenomeni discontinui, da sparsi a temporaneamente diffusi, che comunque fino al mattino saranno più radi sulle Dolomiti e verso sera tenderanno a cessare soprattutto sulle zone settentrionali.

Temperature. Minime stazionarie o in lieve calo, massime in moderata diminuzione.

Venti. In quota a tratti deboli e a tratti moderati, per rinforzi sud-occidentali sulle Prealpi fino al mattino e nord-orientali in genere dal pomeriggio in poi; altrove deboli di direzione variabile, salvo moderati rinforzi da nord-est su costa e zone adiacenti nelle prime ore, nonchè eventuali raffiche nelle aree temporalesche.

Mare. Poco mosso al mattino, per il resto quasi calmo specie sottocosta.



Sabato 8