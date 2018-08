Previsioni meteo per il weekend: continua il grande caldo

Sabato 4

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso al mattino, con sviluppo dalle ore centrali di nuvolosità cumuliforme sulle zone montane, e più localmente in pianura.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) di isolati rovesci o temporali sulle zone montane e pedemontane nel pomeriggio.

Temperature. Minime stazionarie, massime stabili o in lieve aumento con clima ancora caldo per il periodo.

Venti. In quota generalmente deboli, a tratti moderati, nord-orientali; altrove in prevalenza deboli variabili.

Mare. In prevalenza poco mosso.

Domenica 5