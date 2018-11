Previsioni meteo per il weekend: nebbia e cielo nuvoloso

Venerdì 23. Fino al primo mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura, poi nuvolosità in aumento da sud-ovest e nebbie in dissolvimento, dal pomeriggio ovunque molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Fino all'alba assenti. Al mattino sui monti ancora assenti mentre sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge locali a tratti a sud-ovest dell'asse Vicenza-Venezia. Tra il pomeriggio e la sera probabilità in aumento fino ad alta (75-100%); saranno modeste/moderate, estese e frequenti con quota neve a 1100/1300 metri.

Temperature. Rispetto a giovedì sulla pianura fino al mattino saranno più basse in modo leggero o moderato, in giornata stazionarie, di sera più alte anche sensibilmente; sui monti senza variazioni di rilievo di notte e in leggero calo di giorno.

Venti. Sulla pianura nella prima metà di giornatà deboli con direzione variabile, tra il pomeriggio e la sera Scirocco da debole a moderato in rotazione da sud-est a nord-est andando dalla costa alla pedemontana. Nelle valli deboli o moderati con direzione variabile. In alta montagna da moderati a tesi da sud-ovest.

Mare. Calmo fino al pomeriggio, poco mosso di sera.

Sabato 24