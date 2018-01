Previsioni meteo per il weekend: cielo sereno o poco nuvoloso

Venerdì 19

Tempo in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e possibilità di qualche foschia o locale nebbia al primo mattino sulla pianura nord-orientale e in prossimità della costa, dal pomeriggio/sera a tratti maggior variabilità con qualche annuvolamento.

Precipitazioni. Al mattino generalmente assenti, dal pomeriggio-sera probabilità in aumento fino a bassa (5-25%) per qualche sporadica e debolissima precipitazione.

Temperature. Senza variazioni di rilievo o in contenuto calo in pianura e in temporaneo aumento in quota specie al mattino. Temperature minime al mattino diffusamente sottozero anche in pianura.

Venti. In quota inizialmente moderati, a tratti tesi, dai quadranti occidentali in rotazione e attenuazione dalle ore centrali dai quadranti settentrionali. In pianura generalmente deboli in prevalenza settentrionali con moderati rinforzi verso sera sulla costa.

Mare. Poco mosso.



Sabato 20.