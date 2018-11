Previsioni meteo per il weekend: cielo sereno, temperature in diminuzione

Venerdì 16

Previsioni per il pomeriggio/sera Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti di nubi basse sulle Prealpi, su molte vallate e sulle zone pedemontane soprattutto all'inizio del pomeriggio; temperature in calo rispetto ai giorni precedenti, specie in montagna; rinforzi di vento nord-orientale dapprima in pianura, specie sulle zone costiere, infine anche in quota.

Tempo previsto