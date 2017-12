Previsioni meteo per il weekend: sabato arriva il freddo

VENERDIÌ 15

Nuvolosità irregolare alternata a delle schiarite più significative nelle ore diurne, nubi probabilmente più compatte sulle zone montane e in genere a fine giornata; parziali riduzioni della visibilità soprattutto in pianura e nelle valli.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%); si tratterà di precipitazioni in prevalenza deboli, da locali a sparse; fenomeni più presenti fino al mattino sulle zone montane, alla sera su quelle centro-orientali e meridionali, per il resto più radi; il limite delle nevicate sarà in genere sui 700-1000 m salvo risultare occasionalmente un po' più basso.

Temperature. Prevarrà un moderato aumento, salvo le massime in montagna che saranno stazionarie o in leggero calo.

Venti. In quota inizialmente tesi dai quadranti sud-occidentali, poi moderati, in ulteriore attenuazione e rotazione da nord alla sera; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con discreti rinforzi da sud-ovest sul litorale meridionale nelle prime ore e da nord-est in prossimità della costa a tarda sera.

Mare. In genere poco mosso, ma a tratti anche mosso specie al largo e sul settore meridionale.



SABATO 16