Previsioni meteo della prima settimana di dicembre

Lunedì 3. Fino a parte della mattinata residua nuvolosità, in seguito nubi in diminuzione fino ad aversi cielo sereno o poco nuvoloso con schiarite più ampie in montagna. Probabili locali riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Nella notte e fino al primo mattino probabilità medio-bassa (25-50%) di deboli precipitazioni sparse nevose oltre i 2000/2200 m. In seguito generalmente assenti.

Temperature. Minime stazionarie o in aumento, massime in generale aumento.

Venti. In pianura deboli variabili; in quota moderati/tesi da Nord-Ovest, nelle valli deboli.

Mare. Poco mosso.

Martedì 4