Previsioni meteo settimana: tempo stabile e asciutto

martedì 24. Tempo stabile e soleggiato con ottima visibilità.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in ulteriore diminuzione in pianura, pressoché stazionarie altrove; massime in contenuto aumento sui rilievi, senza variazioni di rilievo in pianura. Marcata escursione termica giornaliera.

Venti. Forti in montagna alle quote medio-alte in attenuazione a fine giornata; ancora probabile presenza di Foehn nelle valli e localmente sulle zone pedemontane al mattino. In pianura deboli occidentali.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.