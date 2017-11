Previsioni meteo della settimana: tempo stabile e nebbia in pianura

martedì 21. Sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad un moderato aumento della nuvolosità nel pomeriggio; foschie o locali nebbie in pianura specie nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in prevalenza in aumento, più marcato in quota; solo sulla pianura centro-orientale e sulla fascia pedemontana le massime saranno in diminuzione; marcata inversione termica in pianura e nelle valli.

Venti. In quota nord-occidentali inizialmente moderati/tesi, in successiva attenuazione dalle ore centrali; altrove in prevalenza deboli variabili, salvo moderati rinforzi da ovest nella prima parte della giornata.

Mare. Calmo.