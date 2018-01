Meteo per la settimana: tempo stabile e nebbia in pianura

MERCOLEDÌ 10

Sulle zone montane cielo sereno o poco nuvoloso con probabilità di qualche nube bassa/foschia o locale nebbie specie nelle ore più fredde in qualche fondovalle. Sulla pianura nebbie/nubi basse diffuse in parziale dissolvimento durante le ore centrali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Valori in generalo calo. Marcata inversione termica specie nelle ore più fredde in pianura.

Venti. In pianura deboli e di direzione variabile; in quota venti da sud-ovest inizialmente moderati in seguito deboli.

Mare. In prevalenza mosso.

GIOVEDÌ 11