Previsioni Meteo: probabile neve in arrivo anche in pianura

Cresce l'eventualità che la prossima settimana possa risultare, per buona parte dell'Europa, dominata da una circolazione fredda di estrazione artica capace, con buona probabilità, di portare i fiocchi di neve sul nostro territorio, non solo in montagna, ma anche a quote ben inferiori ai 1000 metri.

È quanto prevede Marco Rabito di Serenissima Meteo. "Stiamo per entrare nell'ultima settimana dell'autunno meteorologico e la modellistica sul medio termine inizia ad accreditare delle configurazioni tipiche della stagione invernale - specifica - L'aspetto dominante della stagione fredda è, da sempre, identificato da tutti con le temperature più basse e le precipitazioni nevose in montagna, a bassa quota o, più raramente, sulla nostra pianura".

Secondo il previsore la neve potrà cadere a quote collinare come eventualità non da scartare o addirittura più in basso. Previsione non probabile ma nemmeno da escludere. "L'eventualità di una nevicata a bassa quota o in pianura, risulta affidabile solamente in tempi molto ravvicinati inferiori alle 24 ore e, spesso, anche alle 12 ore - conclude Rabito - semplicemente perché si forzano delle dinamiche che, per la natura caotica dell'atmosfera e per il numero di variabili che dovrebbero concatenarsi, non possono essere aggirate o forzate".