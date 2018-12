Previsioni meteo della settimana di Natale

Lunedì 24. Cielo parzialmente nuvoloso sui rilievi, con nuvolosità in attenuazione verso sera; in pianura prevalenza di foschie e nebbie specie fino al mattino, con schiarite dalle ore centrali. Sulle Dolomiti settentrionali maggiore nuvolosità.

Precipitazioni. Assenti salvo sulle Dolomiti settentrionali per la probabilità di qualche burrasca nevosa fino al pomeriggio.

Temperature. Minime in aumento in pianura, in calo in montagna, massime senza variazioni di rilievo o in locale aumento.

Venti. In quota tesi o forti da Nord-Ovest e probabile presenza di foehn nelle valli e sulla pedemontana; in pianura inizialmente deboli occidentali, poi deboli-moderati da nord nord-est.

Mare. Poco mosso.

NATALE