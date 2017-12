Meteo weekend di San Silvestro: gelate notturne e pioggia a Capodanno

Sabato 30

Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Sulle Dolomiti probabilità bassa (5/25%) per qualche fiocco di neve fino a metà giornata, altrove assenti.

Temperature. In pianura e nelle valli saranno in calo, in alta montagna in aumento; variazioni anche sensibili rispetto a venerdì, valori estesamente prossimi o inferiori a zero fino al primo mattino e di sera.

Venti. In alta montagna da moderati a tesi da nord-ovest, altrove deboli con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Domenica 31