Previsioni meteo della settimana

Lunedì 7

Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con foschie e nebbie in pianura soprattutto dopo il tramonto.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di qualche fiocco di neve sulle Dolomiti e di locali pioviggini sulla pianura nord-orientale soprattutto nella seconda parte della giornata.

Temperature. Minime, raggiunte in serata, in leggero aumento in pianura, stazionarie o in locale diminuzione in montagna; massime in diminuzione su Prealpi e pianura settentrionale, senza notevoli variazioni altrove.

Venti. In quota settentrionali, inizialmente tesi o a tratti forti, poi in attenuazione fino a moderati. Nelle valli variabili, con residui locali episodi di Foehn soprattutto nella prima parte della giornata. In pianura deboli variabili, o a tratti moderati nella prima parte della giornata, quando soffieranno dai quadranti orientali.

Mare. Da mosso nella prima parte della giornata, in attenuazione fino a poco mosso in serata.



Martedì 8