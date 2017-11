Previsioni meteo nel vicentino: clima stabile fino al weekend

giovedì 16. Sereno o poco nuvoloso salvo residue nubi medio-basse al primo mattino e temporanei maggiori annuvolamenti su pianura meridionale e costa.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza variazioni di rilievo salvo aumenti nelle minime specie in pianura e in quota con inversioni termiche nelle ore più fredde nelle valli.

Venti. Sulla costa e pianura limitrofa Bora moderata, altrove deboli di direzione variabile. In quota deboli dai quadranti settentrionali.

Mare. Mosso.