Vicenza, allerta ghiaccio: sale sulle strade in serata

L’ultimo bollettino meteo emesso oggi dall’Arpav Veneto prevede tra la serata di oggi, giovedì 30 novembre, e la mattinata di domani, venerdì 1 dicembre, un calo delle temperature, specialmente riguardo ai valori minimi sull'entroterra, con gelate che nelle prime ore interesseranno abbastanza diffusamente anche la pianura.

Aim Amcps provvederà già questa sera, a partire dalle 21, alla salatura dei punti della viabilità principale più a rischio ghiaccio, come sottopassi, strade in collina e cavalcavia, come previsto dal piano neve comunale.

IL BOLLETTINO