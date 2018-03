Vicenza si sveglia imbiancata: la situazione in città e provincia

Vicenza si è svegliata coperta di bianco il primo marzo e con essa anche la provincia e la pianura veneta. Temperature sotto alla zero e qualche centimetro di neve alle prime ore del mattino.

Alle 8:30 del mattino il bollettino non segnava casi di emergenza se non una colonnina del gas abbattuta da un camion uscito di strada a Quinto Vicentino. Il servizio è stato ripristinato dopo poco dai tecnici Aim.

Il piano neve del Comune di Vicenza è entrato in azione come previsto, con i mezzi spargisali entrati in azione nella nottata di ieri. Dalla polizia stradale ma anche da quella locale non sono arrivate segnalazioni di criticità se non qualche rallentamento del traffico a causa della neve che continua a cadere nella mattinata.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)