Arriva il maltempo: forti temporali nel Vicentino

In riferimento alle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato su tutto il territorio regionale, dalle ore 24:00 di oggi alle ore 08:00 di martedì, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) per eventuali situazioni di criticità idrogeologica dovute a forti temporali, con possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, grandinate, raffiche di vento).

Nell’avviso si precisa che permane la fase operativa di attenzione dichiarata ieri per il pomeriggio di oggi per le zone VENE-A (Belluno) – Alto Piave; VENE-H (Belluno e Treviso) – Piave Pedemontano; VENE-B (Vicenza, Belluno, Treviso, Verona) – Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone; VENE-C (Verona) – Adige-Garda e Monti Lessini.

Il tempo previsto dall’ Arpav