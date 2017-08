Maltempo, grandine e temporali: stato di preallarme

Massima attenzioni ai temporali che potrebbero abbattersi anche su tutte le zone del vicentino, compresa la città, dala giornata di mercoledì. In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, preso atto dell’avviso di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi alle ore 14:00, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, dichiara per possibili situazioni di criticità idrogeologica dovuta a forti temporali, da oggi fino a venerdì 11 agosto (fase più intensa tra il pomeriggio/sera di giovedì e le prime ore di venerdì) .

Lo stato di PREALLARME (da riconfigurare, a livello locale, in fase di allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) sulle zone centro settentrionali del Veneto qundi territori della provincia di Vicenza e Vene-A, Alto Piave, provincia di Belluno - Vene-H, Piave Pedemontano, province di Belluno e Treviso - Vene-B, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, territori delle province di Verona, Treviso e Belluno - Vene-C, Adige-Garda e Monti Lessini, provincia di Verona. Lo stato di ATTENZIONE (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) nel resto del territorio regionale.

L’ARPAV comunica che nel pomeriggio/sera di mercoledì 9 giugno sarà possibile qualche locale rovescio e temporale sulle zone montane e pedemontane, occasionalmente anche in pianura. Non si esclude qualche locale fenomeno intenso sulle zone montane e pedemontane.

Dalla tarda mattinata di giovedì 10 aumento dell’instabilità con crescente probabilità di rovesci e temporali: i fenomeni saranno a tratti anche diffusi sulle zone centro settentrionali. Saranno probabili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche, grandinate). Nelle prime ore di venerdì 11 è probabile che prosegua la fase di instabilità, ancora con possibilità di fenomeni intensi.

In seguito il tempo sarà variabile con delle precipitazioni locali o sparse (specie in mattinata), anche a carattere di rovescio e temporale, ma con probabilità minore e con fenomeni di minore entità. Tra mercoledì e giovedì i venti in quota saranno moderati/tesi dai quadranti meridionali, anche forti in alta quota.