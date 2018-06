Maltempo, grandine e temporali: decine di interventi dei pompieri

Come previsto il fronte temporalesco proveniente da nordest è arrivato sul territorio vicentino. Fin dalle 18:30 sono stati segnalati rovesci su molte zone, sopratutto del bassanese. I temporali, accompagnati da forti raffiche di vento e da grandine di piccole dimensione hanno già provocato i primi danni.

Decine le segnalazioni da Bassano, Nove, Marostica e Tezze arrivate alla centrale dei Vigili del Fuoco. I pompieri sono al lavoro per la messa in sicurezza di piante cadute e pali Telecom ed Enel pericolanti. A Valstagna un'albero è caduto in mezzo la strada, piante a terra o da mettere in sicurezza a Tezze sul Brenta e a Nove.