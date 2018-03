Inizio primavera con maltempo: tornano freddo e neve

Nelle prossime ore una massa di aria più fredda raggiungerà la nostra regione. Non si tratterà di nessun "Burian" o "Burian bis", come purtroppo da giorni sentiamo spesso parlare. Il nucleo più freddo transiterà infatti a nord dell'arco alpino. Sono queste le previsioni di Serenissima Meteo che ciò nonostante indica un calo delle temperature, con valori anche sensibilmente inferiori alla media del periodo.

Nella giornata di domani avremo condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto. Fino alle ore centrali sono attese precipitazioni abbastanza diffuse sul nostro territorio, in particolare sui settori centro-occidentali. Si tratterà prevalentemente di fenomeni di debole/moderata intensità. Non si escludono locali episodi di neve o pioggia mista a neve anche a quote pianeggianti, in particolar modo dove le precipitazioni potranno risultare più intense.

In ogni caso molto difficilmente si registreranno degli accumuli, avendo un suolo relativamente "caldo" e un irraggiamento che nel corso della giornata, nonostante la copertura nuvolosa, ostacolerà eventuali accumuli. Precipitazioni in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio, con fenomeni deboli e sparsi.

Temperature in calo sia nei valori minimi che nei valori massimi, ed inferiori alla media del periodo.

Venti prevalentemente moderati da nord-est, in attenuazione dal pomeriggio. Lungo le coste e nell'immediato entroterra soffieranno invece moderati-forti sempre da nord-est.



(Previsione a cura di Ezio Tormena)