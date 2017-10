Inquinamento aria: miglioramento a Vicenza e in tutto il Veneto

Le concentrazioni di polveri sottili si sono ridotte sostanzialmente per effetto della perturbazione transitata domenica. Lunedì le PM10 nell'aria diminuiranno ulteriormente portandosi al di sotto del valore limite giornaliero in tutto il Veneto.

A comunicarlo è Arpav Veneto che però riferisce che l’analisi dei dati giornalieri di PM10 relativi a venerdì, sabato e domenica avrebbero portato ad una variazione in aumento del livello esistente per alcuni agglomerati. In particolare a Vicenza l'asticella di allarme è passata da arancione a rosso e da verde a arancione a Schio e Bassano.

"Siccome le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria di oggi e domani sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti, come stabilito dall’Accordo di Bacino Padano - precisa Arpav - il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo di giovedì 26 ottobre"