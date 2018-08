Allerta meteo: il Comune si prepara all'ondata di maltempo

In vista delle precipitazioni a carattere intenso e dei temporali previsti per il fine settimana Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha annunciato lo stato di attenzione per possibili precipitazioni a carattere intenso e diffuso e temporali che, a partire da venerdì 24 agosto, si protrarranno per l'intero fine settimana.

Sulla base di tali previsioni, il direttore comunale della protezione civile ha dato indicazioni ad Aim Amcps, Aim Ambiente e Viacqua di monitorare preventivamente lo stato delle caditoie con interventi di spazzamento, pulizia delle griglie e messa in sicurezza dei cantieri stradali al fine di garantire un corretto deflusso delle acque meteoriche.