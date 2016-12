Vento forte, stato di attenzione sulle Dolomiti e Prealpi

Viste le previsioni di forti venti dai quadranti settentrionali in alta quota, la Protezione Civile Regionale del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione dalle ore 12 di martedì 27 alle ore 8 di giovedì 29 dicembre, sulle zone più elevate di Dolomiti e Prealpi.

Le previsioni meteo per il Veneto dell’Arpav:

martedì 27 dicembre - tempo stabile con passaggi di qualche cirro nella prima parte della giornata. Possibili foschie e nebbie nelle ore più fredde sulle zone pianeggianti, specie meridionali, in generale dissolvimento nelle ore centrali. Precipitazioni assenti. Temperature: in pianura minime stazionarie o in lieve calo, massime in locale aumento. In quota temperature in calo in entrambi i valori estremi, specie nelle massime. Nelle ore più fredde gelate diffuse, specie nelle valli. Clima secco in montagna con ottima visibilità. Marcata inversione termica in pianura. Venti. In pianura deboli, a tratti moderati da ovest. In quota da tesi a tratti forti dal pomeriggio. Episodi di Foehn nelle valli dolomitiche.

mercoledì 28 dicembre - tempo stabile. Cielo in prevalenza sereno, salvo possibili foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura. Precipitazioni assenti. Temperature: minime in generale calo, massime in aumento in quota in diminuzione in pianura. Nelle ore più fredde gelate diffuse, anche in pianura. Clima secco in montagna con ottima visibilità. Marcata inversione termica. Venti. In pianura inizialmente moderati occidentali, in seguito in attenuazione fino a deboli e di direzione variabile. In montagna moderati/tesi, spesso forti in alta quota. Episodi di Foehn nelle valli dolomitiche.

giovedì 29 dicembre - Tempo stabile. Inizialmente poco nuvoloso, in seguito nubi stratiformi in aumento, specie sulle zone pianeggianti, fino a cielo parzialmente nuvoloso in serata/notte. Foschie e nebbie in formazione dalla sera su pianura interna e nelle valli. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in lieve aumento in pianura, in calo in montagna specie nelle massime. Nelle ore più fredde gelate estese in montagna, locali in pianura.

venerdì 30 dicembre - Tempo stabile con probabili nubi basse, foschie e nebbie localmente persistenti, ancora ben soleggiato in quota. Precipitazioni assenti. Temperature in calo ovunque con probabili gelate sparse.