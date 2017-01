Vento forte fino all'Epifania, stato di attenzione in Veneto

Nei prossimi giorni il Veneto sarà interessato da una situazione meteorologica che ha indotto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ad emettere lo stato di attenzione per vento forte su tutto il territorio. L’allerta è valida dalla mezzanotte di martedì alle 8 di venerdì 6 gennaio.

In particolare, sono previsti venti forti in quota, con fasi di rinforzo nelle valli per Foehn e a tratti anche in pianura.