Veneto: temperature in picchiata, record -19° sull'Altopiano

Temperature in picchiata in Veneto. Le minime sono diminuite di 2-6 gradi rispetto a ieri a fondovalle e sono di 2-3 gradi inferiori alla norma. Viceversa sono aumentate di 4-7 gradi in quota, dove si registrano valori normali per il periodo.



Lo sottolinea l'Arpav del Veneto annunciando che fra giovedì e venerdì è attesa una marcata diminuzione della temperatura, soprattutto in alta montagna, con venti forti o molto forti in quota. A Dolina Campoluzzo, nel vicentino, è stata segnata la temperatura più bassa con -19 gradi, seguita da Passo Cimabanche e Piana di Marcesina -15.