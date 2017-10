Tramonto da sogno nel vicentino: ecco perché

Cosa ha causato l’incredibile tramonto di ieri in alcune zone del Nord Italia? Il cielo ci appare blu a seconda del percorso che il raggio di luce compie all'interno dell'atmosfera. Le frequenze del blu, in genere, vengono riflesse e disperse e, giungendo al nostro occhio, ci danno il colore blu diffuso del cielo.

Più il raggio di luce percorre strada all'interno dello strato atmosferico e più questa atmosfera è "spessa", più le frequenze del blu vengono disperse prima che arrivino al nostro occhio, che vede solo le frequenze rimanenti, caratterizzati da lunghezza d'onda maggiore, verso il rosso. All'alba e al tramonto accade proprio questo: la luce, inclinata all'orizzonte, percorre una strada maggiore la diffusione aumenta ancora di più, facendo sostanzialmente "perdere il blu per strada” e spingendo tantissimo verso le tonalità rossastre.

Non c’entra nulla col fenomeno la presenza degli inquinanti al suolo: primo perché ieri il livello era basso, a causa l’intensa ventilazione, e poi perché, per l’appunto, il particolato quale PM10 e PM2,5 permane per l’appunto al suolo, e non alle quote delle nubi medie e alte, cioè sopra i 3-4 km. Se a questo ci aggiungiamo la folta presenza di Altostrati mischiati ad Altocumuli Lenticolari, cioè nubi medie formate in questo caso da piccoli cristalli di ghiaccio, che si formano quando un intenso flusso viene stirato attraversando una catena montuosa, il gioco è fatto. O meglio, il tramonto (spettacolare) è fatto.

(grazie a Giovanni Tesauro)