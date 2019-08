Piogge e temporali, antipasto di una nuova ondata di caldo prima di Ferragosto

Il Veneto è interessato da correnti occidentali umide e instabili che stanno determinando alcune fasi di maltempo, con rovesci e temporali localmente anche intensi e associati anche a forti raffiche di vento e grandinate. Come sottolinea Arpav, già nella giornata di martedì, si sono verificati fenomeni intensi nel pomeriggio sulle Dolomiti, in particolare sull’Alpago, dove si sono registrati ben 100-120 mm/24h, di cui quasi 90 mm in 3 ore, e dal tardo pomeriggio/sera anche sulla pianura centro-settentrionale.

Una nuova fase di maltempo interesserà la regione tra mercoledì e giovedì, con rovesci e temporali sparsi, specie sulle zone centro settentrionali, che localmente potranno risultare intensi (più probabilmente mercoledì).

Un deciso miglioramento è atteso da venerdì, quando un promontorio di origine africana si affermerà sul Mediterraneo determinando condizioni di prevalente stabilità e una temporanea fase di caldo afoso, con temperature che tra sabato e lunedì raggiungeranno valori molto superiori alla media, in particolare sulla pianura più interna. Le temperature massime previste in pianura saranno mediamente comprese tra i 33 e i 37°C, con i massimi raggiunti probabilmente sulla pianura occidentale/sud-occidentale; sulla costa risulteranno intorno ai 30 °C. Farà molto caldo anche in montagna: in alta quota lo zero termico si porterà all’incirca intorno ai 5000 m e nei fondovalle prealpini le temperature potranno localmente arrivare ai 33-35°C. Temperature in calo probabilmente da martedì 13 agosto per il ripresentarsi di una nuova fase di tempo instabile.

Ecco che il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per l’intero territorio regionale. La criticità è riferita alla possibilità di forti temporali e le prescrizioni sono valide fino alla mezzanotte di venerdì 9 agosto.