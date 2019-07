Temporali, permane l'allerta: stato di attenzione per il Bacchiglione

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo stato di attenzione (allerta gialla) su alcuni bacini idrografici del Veneto per Criticità Geologica e Idraulica sulla Rete Secondaria, valevole fino alle ore 8 del 31 luglio.

I bacini interessati sono l’Alto Piave; il Piave Pedemontano; l’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; l’Adige-Garda-Monti Lessini. Sull’area della frana nel Comune bellunese di Borca di Cadore è dichiarato lo Stato di Attenzione Rinforzato.

Le previsioni meteo emesse dall'Arpav per i prossimi giorni:

mercoledì 31. Moderata variabilità, con schiarite alternate ad annuvolamenti più frequenti sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura occidentale.

Precipitazioni: Possibili piovaschi, rovesci o locali temporali sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura occidentale, con probabilità medio-bassa (25-50%); non si esclude qualche breve isolato fenomeno altrove. Fenomeni meno probabili in serata.

Temperature: valori minimi stazionari o in ulteriore contenuto aumento, massime senza notevoli variazioni sulla costa, altrove in diminuzione.

giovedì 1. Modesta variabilità con schiarite, abbastanza diffuse in pianura, alternate ad occasionali annuvolamenti più probabili sui rilievi.

Precipitazioni: Possibili piovaschi/rovesci e qualche temporale specie sulle zone montane e sulla pianura interna; probabilità al più medio-bassa (25-50%) sui rilievi, bassa (5-25%) altrove.

Temperature: valori senza variazioni di rilievo salvo contenuto aumento in quota.

venerdì 2. Tempo variabile/instabile, solo in parte soleggiato con nuvolosità alternata a schiarite più probabili dal pomeriggio/sera; probabilità di piovaschi/rovesci e temporali sparsi. Temperature in diminuzione, localmente anche sensibile nelle massime.