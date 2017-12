Stato di allerta per gelate notturne sul Vicentino

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul Veneto, che prevede fino a martedì temperature in progressiva diminuzione con minime molto inferiori alla media del periodo, a causa della possibilità di gelate intense e diffuse nelle ore più fredde, anche in pianura, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto dichiarato una fase operativa di attenzione su tutto il territorio regionale, che potrà essere riconfigurata, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del fenomeno. L’allertamento è dichiarato dalle ore 14:00 di oggi alle ore 14:00 di martedì 5 dicembre.