Weekend senza piogge: sole e temperature meno hot

Se gli ultimi giorni sono stati contraddistinti da fenomeni temporaleschi e piogge abbondanti da sabato 3 agosto sembra tornare il sereno. Per chi avesse in programma una gita fuori porta potrebbe essere il fine settimana ottimale.

Le previsioni meteo Arpav:

sabato 3. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo residua nuvolosità nelle prime ore in pianura e probabili cumuli pomeridiani dalle ore centrali soprattutto su zone montane e pedemontane.

Precipitazioni. In prevalenza assenti (0%), eccetto probabilità bassa (5-25%) nelle primissime ore per residui fenomeni sulla pianura sud-orientale e al pomeriggio per qualche piovasco o rovescio/temporale sulle zone montane ed occasionalmente sulla pianura limitrofa.

Temperature minime in diminuzione, salvo risultare stazionarie o in locale leggero aumento sulle zone costiere; massime in leggero aumento. Valori termici prossimi alla media del periodo.

Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali; altrove deboli variabili.

domenica 4. Sereno o poco nuvoloso per velature, salvo locali addensamenti nelle ore centrali soprattutto sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni in prevalenza assenti (0%), eccetto probabilità bassa (5-25%) al pomeriggio di qualche occasionale piovasco o breve rovescio sulle zone montane e pedemontane.

Temperature senza notevoli variazioni o localmente in leggero aumento nei valori minimi.

Venti in quota moderati da nord-ovest; nelle valli deboli variabili; in pianura deboli in prevalenza orientali.

lunedì 5. Spazi di sereno anche ampi soprattutto in pianura e nella prima parte della giornata, alternati ad annuvolamenti, più probabili dalle ore centrali sulle zone montane, dove saranno possibili locali rovesci o temporali. Temperature in aumento.