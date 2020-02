Fine settimana sereno, piogge da lunedì: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 28: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulle Dolomiti al mattino da parzialmente nuvoloso o nuvoloso a sereno o poco nuvoloso col passar delle ore.

Precipitazioni assenti.

Temperature in aumento anche sensibile rispetto a giovedì.

Venti. Sulla pianura deboli/moderati, al mattino da nord-ovest e dal pomeriggio con direzione variabile; sui monti da nord-ovest, al mattino spesso forti in quota e a tratti anche nelle valli, dal pomeriggio in attenuazione.

sabato 29: Nuvolosità in aumento col passar delle ore, fino a cielo coperto dal pomeriggio sui monti e di sera anche sulla pianura.

Precipitazioni assenti in pianura. Sui monti fino al pomeriggio assenti; di sera probabilità medio-bassa (25-50%), saranno modeste/sparse con quota neve in prevalenza a 800/1000 m.

Temperature. Sulla pianura fino al pomeriggio saranno in calo e di sera in aumento, sui monti in calo nelle valli e in aumento in quota; variazioni anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti. Sulla pianura deboli/moderati, in prevalenza da nord-est, su Delta del Po e zone limitrofe da sud-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

domenica 1. Fino al mattino cielo molto nuvoloso o coperto e varie precipitazioni con quota neve in prevalenza a 800/1000 m, dal pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti e solo localmente qualche altra pioggia sulla pianura; temperature in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno.