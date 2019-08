Week end all'insegna del bel tempo: sole e temperature hot

L'estate entra nel vivo con un fine settimana all'insegna del bel tempo e delle temperature molto superiori alla norma. Secondo le previsioni meteo redatte da Arpav, fino a inizio settimana la pressione sarà in aumento per l'espansione di una vasta area anticiclonica di origine africana: il tempo sarà stabile e ben soleggiato soprattutto in pianura, mentre in montagna potrà occasionalmente essere presente dell'instabilità termoconvettiva pomeridiana, più probabile e diffusa martedi. Temperature in progressivo aumento fino a valori ben sopra la media del periodo. Tra sabato e lunedì temperature molto superiori alla norma, con probabile massimo nella giornata di lunedi.

Il detteglio

sabato 10. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nube bassa al mattino nelle valli e cumuli pomeridiani sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni assenti in pianura; sui rilievi possibile qualche locale rovescio o temporale al pomeriggio (probabilità medio-bassa, 25-50%); non si esclude qualche isolato piovasco sulle zone pedemontane.

Temperature. In aumento, soprattutto le massime, con valori ben superiori alla media del periodo.

Venti in quota moderati da sud-ovest; altrove deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

domenica 11. Cielo perlopiù sereno in pianura; sulle zone montane e pedemontane sereno salvo locali nubi basse al primo mattino, e parzialmente nuvoloso dalle ore centrali per attività cumuliforme pomeridiana.

Precipitazioni. Assenti in pianura; non escluso qualche locale rovescio/temporale sui rilievi.

Temperature. In generale aumento le minime, con variazioni di carattere locale le massime, comunque con valori sopra le medie.

Venti deboli in pianura, a tratti moderati, orientali, con brezze sulla costa e a ridosso dei rilievi; in montagna moderati-tesi sudoccidentali, fino a forti in alta quota verso sera.

Mare. Calmo o poco mosso.

lunedì 12. Sereno o poco nuvoloso al mattino, maggiori annuvolamenti nella seconda parte della giornata per qualche tratto di nuvolosità medio-alta e per cumuli sulle zone montane e pedemontane, dove potranno verificarsi dei rovesci o temporali. Temperature minime senza notevoli variazioni o in leggero calo sulle zone montane, massime in lieve aumento.