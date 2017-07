Maltempo in arrivo nel weekend, temperature in calo

Le previsioni di Arpa Veneto

martedì 11. In pianura cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in aumento a partire dalle ore centrali fino a cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso sulle zone centro-settentrionali; in montagna al primo mattino residua nuvolosità con schiarite via via più ampie; dalle ore centrali tempo da variabile a instabile con intensificazione della nuvolosità di tipo cumuliforme.

Precipitazioni. Nella prima parte di giornata generalmente assenti, salvo qualche residuo rovescio o temporale nelle prime ore sui rilievi. Dal pomeriggio in pianura probabilità di precipitazioni bassa (5-25%) sulle zone meridionali, medio-bassa (25-50%) sulle zone centro-settentrionali per rovesci e temporali da locali a sparsi andando da sud verso nord; sulle zone montane probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi, medio-alta (50-75%) sulle Dolomiti per rovesci e temporali sparsi.

Temperature. In generale lieve calo salvo un possibile lieve aumento nei valori massimi sulla pianura centro-meridionale.

Venti. Generalmente deboli/moderati occidentali con qualche rinforzo dal pomeriggio dai quadranti meridionali sulla costa centro-meridionale, da nord-est sulla costa settentrionale; in quota moderati o tesi da ovest/sud-ovest.

Mare. Poco mosso.