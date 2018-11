Le previsioni meteo della settimana

lunedì 26

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura e in Valbelluna fino all'alba, in dissolvimento nel corso del mattino e localmente in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%); saranno modeste, locali e di breve durata con quota neve a 1400/1700 metri.

Temperature. In calo leggero o moderato rispetto a domenica, eccetto stazionarietà dei valori diurni sulle zone montane; di giorno nella media, di notte sopra la media leggermente o moderatamente.

Venti. In prevalenza deboli con direzione variabile, sulle zone montane temporaneamente moderati da nord dal pomeriggio.

Mare. Poco mosso.



martedì 27