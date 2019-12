Sole e temperature in calo: le previsioni della settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 9. Modesta variabilità con cielo in prevalenza nuvoloso fino al primo pomeriggio, in seguito graduale diminuzione della nuvolosità a partire da Ovest con schiarite anche ampie nel corso della giornata. Dopo il tramonto probabili locali riduzioni della visibilità in pianura.

Al mattino probabili deboli precipitazioni sparse (probabilità bassa 5-25%), specie sulla pianura meridionale e sulla costa; sulle zone montane probabili (probabilità medio-bassa 25-50%) di deboli o debolissime precipitazioni nella notte e al mattino con limite della neve intorno ai 1200-1400 m, localmente più in basso. Nel pomeriggio precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: in pianura minime in aumento, massime in diminuzione; sulle zone montane in diminuzione.

Venti. In pianura inizialmente deboli, a tratti moderati dai quadranti settentrionali, in seguito deboli occidentali. In quota inizialmente deboli/moderati occidentali, poi tesi da nord. Possibili raffiche di Foehn alla sera in qualche fondovalle.

martedì 10. Tempo stabile e ben soleggiato con aria tersa ed ottima visibilità in montagna salvo annuvolamenti irregolari in particolare sulle creste di confine. Possibili iniziali locali riduzioni della visibilità in pianura in rapido dissolvimento.

Precipitazioni assenti.

Temperature minime in calo con valori anche in pianura, sulle zone interne, inferiori a zero, fatta eccezione dell zone interessate da Foehn dove le minime risulteranno in aumento; massime in aumento in pianura, in calo in montagna.

Venti in pianura moderati, a tratti anche tesi sulla costa, dai quadranti settentrionali. In quota e sulle dorsali prealpine venti forti o molto forti settentrionali, in attenuazione al pomeriggio/sera; probabili raffiche di Foehn nelle valli e localmente anche sulle zone pedemontane al mattino.

mercoledì 11. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato per buona parte della giornata, dalla sera ingresso di nuvolosità da Ovest. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature in diminuzione in pianura con probabili gelate nelle ore più fredde, in aumento in montagna.

giovedì 12. Condizioni di variabilità con nuvolosità fino a parte della mattinata anche diffusa, in seguito più irregolare con comparsa di schiarite. Nella notte fino al mattino in pianura possibili deboli piogge sparse o a tratti e temporaneamente possibili episodi di pioggia mista a neve, sulle zone montane possibili deboli precipitazioni eventualmente nevose fino a fondovalle. Nel pomeriggio precipitazioni assenti. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in diminuzione. Previsore: RR