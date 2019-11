Fine settimana bagnato: attenzione, possibili nevicate in quota

Il dettaglio delle previsioni meteo Arpav

venerdì 8. Tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto; verso fine giornata possibile qualche schiarita su costa e pianura meridionale.

Precipitazioni diffuse e persistenti (probabilità alta 75-100%), specie sulle zone centro settentrionali, localmente a carattere di rovescio o temporale; verso sera tendenza ad attenuazione delle precipitazioni con fenomeni più sparsi e intermittenti a partire dalla pianura meridionale. Limite della neve inizialmente sui 1100/1200 m sulle Dolomiti, poi sui 900/1300 m, anche a quote più basse nelle valli dolomitiche più chiuse. Sulle Prealpi limite della neve in rialzo fino a 1500/1600 m, prima di abbassarsi di nuovo a fine episodio.

Temperature: valori minimi stazionari o in aumento; massime in calo sui settori centro-settentrionali, stazionarie o in aumento altrove e in alta quota.

Venti in pianura moderati da Nord-Est sulle zone interne, su costa e pianura limitrofa Scirocco moderato/teso, in attenuazione e rotazione da Ovest nel corso del pomeriggio. In quota tesi/forti da Sud-Est.

sabato 9. Iniziali nubi basse/foschie o locali nebbie in pianura e qualche fondovalle in successivo dissolvimento lasceranno spazio a cielo da irregolarmente nuvoloso a sereno o poco nuvoloso nel corso della giornata. Dopo il tramonto possibili nuove riduzioni della visibilità specie sulla pianura meridionale e in qualche fondovalle.

Precipitazioni: residui modesti fenomeni nella notte, specie sui settori orientali in seguito generalmente assenti.

Temperature minime in calo; massime in calo sulla costa e in quota, stazionarie o in aumento altrove.

Venti. In pianura deboli di direzione variabile. In quota deboli da Nord-Ovest al mattino, poi moderati dai quadranti meridionali.

domenica 10. Iniziali foschie/nubi basse e locali nebbie in pianura e qualche fondovalle in successivo dissolvimento lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso salvo qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio sui rilievi. A fine giornata tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da Sud con possibili deboli precipitazioni associate in pianura. Temperature minime in calo, massime stazionarie.