Temperature in salita e assenza di piogge: le previsioni post Epifania

Le previsioni meteo Arpav

martedì 7. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con nebbie estese a sud dell'asse Verona-Venezia e locali altrove fino all'alba, generalmente in dissolvimento al mattino ma localmente persistenti su Rodigino e zone limitrofe, in nuova formazione di sera; sui monti cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni assenti.

Temperature in aumento sulla pianura in calo e sui monti, eccetto stazionarietà dei valori notturni nelle valli; variazioni anche sensibili rispetto a lunedì.

Venti deboli o moderati, in prevalenza da nord-ovest.

mercoledì 8. Cielo sereno o poco nuvoloso con nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura fino all'alba, in dissolvimento al mattino e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni assenti.

Temperature in aumento in pianura, sui monti in calo di notte e con andamento irregolare di giorno; variazioni anche sensibili rispetto a martedì.

Venti deboli, in prevalenza da nord-ovest.

giovedì 9. Precipitazioni assenti, cielo poco o parzialmente nuvoloso con delle nebbie sulla pianura fino al mattino e di sera, temperature in calo sulla pianura ed in aumento sui monti. Previsore: SV