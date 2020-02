Sole e temperature in aumento: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 7. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, non si esclude qualche foschia in pianura alla sera.

Precipitazioni assenti.

Temperature minime stazionarie o in locale diminuzione su gran parte della pianura con valori diffusamente sotto zero, in aumento su zone montane e pedemontane, stazionarie nelle valli; massime in aumento in quota, senza variazioni di rilievo in pianura. Marcata inversione termica durante le ore più fredde.

Venti deboli in pianura variabili al mattino, dai quadranti orientali al pomeriggio. In quota da moderati a deboli dai quadranti settentrionali.

sabato 8. In prevalenza sereno o poco nuvoloso con tendenza a moderato aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio/sera a partire da Ovest. Durante le ore più fredde probabili foschie o locali nebbie in pianura e qualche fondovalle prealpino.

Precipitazioni assenti.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie in pianura; sulle zone montane generale calo termico.

Venti deboli in pianura. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

domenica 9. Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo presenza di foschie o locali nebbie in pianura e nelle valli fino alle prime ore. Nel corso del pomeriggio tendenza a progressivo aumento della nuvolosità, specie dal tardo pomeriggio/sera. Temperature senza notevoli variazioni. In pianura venti in prevalenza deboli da ovest/sud-ovest salvo temporanei moderati locali rinforzi verso fine giornata. In quota rinforzo dai quadranti occidentali del pomeriggio/sera.