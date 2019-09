Pioggia e temperature in picchiata: le previsioni del primo week end di settembre

Pressione in diminuzione per l'avvicinamento di una depressione di origine artica che da venerdì porterà varie precipitazioni e temperature in calo verso valori anche molto sotto la media.

Il dettaglio delle previsioni meteo Arpav

giovedì 5. Sulla pianura fino al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, di sera poco o parzialmente nuvoloso. Sui monti fino a metà giornata sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso, verso sera parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni assenti in pianura, sulle Prealpi probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci locali verso sera, sulle Dolomiti probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci sparsi verso sera.

Rispetto a mercoledì le temperature sulla pianura fino a metà mattina saranno più basse anche sensibilmente ed in seguito più alte in modo leggero o moderato, sui monti più alte di notte e più basse di giorno in modo leggero o moderato.

Venti in prevalenza deboli e a tratti moderati; sulla pianura generalmente da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud.

venerdì 6. Sulla pianura nella prima metà di giornata nuvolosità in aumento, dal pomeriggio nuvoloso; sui monti nuvoloso per tutto in giorno.

Sulla pianura probabilità di precipitazioni in aumento fino ad alta (75-100%) dal pomeriggio per piogge estese anche con rovesci e temporali in particolare su Rodigino e zone limitrofe; sui monti probabilità medio-alta (50-75%) per piogge di entità modesta o moderata in vari momenti, con distribuzione irregolare ma che nell'ambito della giornata risulteranno estese.

Rispetto a giovedì di notte le temperature sulla pianura saranno in aumento leggero o moderato, nelle valli senza variazioni di rilievo e in alta montagna in aumento leggero o moderato mentre di giorno ovunque in calo anche sensibile.

Venti da nord-est, sulla pianura moderati/tesi e sui monti deboli/moderati.

sabato 7. Alternanza di nuvole e rasserenamenti con piogge a tratti, temperature in calo di notte ed in aumento di giorno.

domenica 8. Nuvoloso con varie piogge ed in montagna quota neve in calo fino a quote anche prossime ai 2000 metri, temperature in calo. Previsore: SV