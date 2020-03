Fine settimana incerto: nubi e piogge

Le previsioni meteo Arpav

giovedì 5. Al mattino nuvolosità in aumento, dal pomeriggio cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni assenti al mattino.Nella seconda metà di giornata probabilità in graduale aumento col passar delle ore fino ad alta (75-100%) ovunque di sera, quando saranno estese con accumuli in prevalenza modesti e localmente moderati più probabilmente sulle zone prealpine e pedemontane; sulle Dolomiti neve fino a tutti i fondovalle, sulle Prealpi quota neve in prevalenza a 700/900 m.

Temperature più basse rispetto a mercoledì, più alte la sera, anche sensibilmente.

Venti deboli/moderati in pianura, con direzione variabile, dal pomeriggio proverranno moderati/tesi da sud-est ma andando dalla costa alla pedemontana tenderanno a disporsi da nord-est indebolendosi. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da moderati a tesi col passar delle ore, da sud-ovest.

venerdì 6. Di notte cielo molto nuvoloso o coperto, al mattino nuvolosità in diminuzione fino anche a cielo sereno o poco nuvoloso, tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Di notte probabilità in diminuzione da alta (75-100%) a bassa (5-25%); inizialmente saranno estese ma col passar delle ore le piogge cesseranno a partire da ovest, accumuli anche moderati più probabili su Alto Veneziano e zone limitrofe, sulle Dolomiti neve fino a tutti i fondovalle mentre sulle Prealpi quota neve in prevalenza a 700/900 m. Al mattino assenti. Nella seconda metà di giornata probabilità in graduale aumento col passar delle ore fino ad alta (75-100%) ovunque di sera, quando saranno diffuse con accumuli modesti; quota neve in prevalenzaa 1100/1400 m.

Temperature. Rispetto a giovedì fino al pomeriggio saranno più alte anche di molto, in serata senza variazioni di rilievo.

Venti generalmente moderati/tesi; sulla pianura in prevalenza da ovest fino al mattino e da nord-est dal pomeriggio, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna in rotazione da sud-ovest a nord-ovest col passar delle ore.

sabato 7. Alternanza di nuvole e rasserenamenti con alcune piogge più probabili fino all'alba e nel pomeriggio. Temperature in calo.

domenica 8. Precipitazioni assenti, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature in calo.