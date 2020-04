Finalmente primavera: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

sabato 4. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche cumulo pomeridiano in prossimità dei rilievi. Non esclusa nelle ore più fredde qualche riduzione della visibilità sulle zone pianeggianti.

Precipitazioni assenti.

Temperature in aumento anche sensibile.

Venti in quota deboli/moderati settentrionali, nelle valli variabili, a prevalente regime di brezza; in pianura deboli/moderati, in prevalenza orientali.

domenica 5. Cielo sereno con aria tersa.

Precipitazioni assenti.

Temperature in ulteriore aumento, salvo locali diminuzioni dei valori minimi nelle valli.

Venti in quota deboli orientali; nelle valli variabili, a prevalente regime di brezza. Sulla pianura da nord-est, moderati, o temporaneamente tesi, specie in prossimità della costa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

lunedì 6. Tempo stabile con cielo sereno. Temperature in locale variazione, con tendenza al rialzo nei valori massimi.