Cielo grigio e pioggia nel Ponte dei Morti

Il dettaglio delle previsioni meteo Arpav

Giovedì 31. Inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso, nel corso della giornata diradamento della nuvolosità fino a cielo poco o parzialmente nuvoloso tra il pomeriggio e la sera.

Precipitazioni in prevalenza assenti; solo fino al primo mattino probabilità bassa (5-25%), per residue locali precipitazioni su pianura centro-orientale e Dolomiti con limite delle dobolissime nevicate a circa 2300 metri.

Temperature minime in calo e raggiunte in serata, massime senza variazioni di rilievo con valori un po' sotto la media.

Venti, in montagna deboli, a tratti moderati, dai quadranti settentrionali in alta quota. Sulla pianura da nord-est: sulle zone interne moderati nella prima parte della giornata, deboli/moderati in seguito; lungo la costa in prevalenza moderati/tesi.

Venerdì 1. Cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità alta in aumento in serata.

Precipitazioni assenti.

Temperature minime in diminuzione, massime senza notevoli variazioni o in leggero aumento sulle zone montane e sulla pianura sud-occidentale.

Venti in quota inizialmente deboli settentrionali, poi in intensificazione e rotazione fino a risultare moderati sud-occidentali nella seconda parte della giornata. Nelle valli deboli variabili. In pianura nord-orientali: nella prima parte della giornata moderati, anche tesi lungo la costa; dalle ore centraliin prevalenza deboli.

Sabato 2. Nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso o coperto nel pomeriggio/sera, quando saranno probabili delle precipitazioni a partire dalle zone sud-occidentali. Temperature stazionarie o in locale variazione con tendenza all'aumento delle minime in montagna e alla diminuzione delle massime. A fine giornata rinforzo dei venti da sud in alta quota e sul mare e da nord-est in pianura.

Domenica 3. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo temporanee parziali schiarite in mattinata. Precipitazioni diffuse, probabilmente più frequenti e significative tra la notte ed il primo mattino e nel corso del pomeriggio. Temperature in aumento in pianura, senza notevoli variazioni sulle zone montane. Venti tesi/forti meridionali in quota.