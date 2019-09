Se settembre ci saluta con il sole, ottobre apre con la pioggia

Ecco come si aprirà il mese di ottobre in materia di clima: il dettaglio delle previsioni meteo Arpav

lunedì 30. Cielo da sereno a poco nuvoloso.

martedì 1. Tempo variabile, con spazi di sereno alternati ad una nuvolosità un po' più significativa dal pomeriggio soprattutto sulle zone centro-settentrionali, ma presente a tratti anche nelle ore precedenti.

Probabilità nel complesso bassa per quanto riguarda le precipitazioni (5-25%), specie in pianura per qualche fase di fenomeni da locali a temporaneamente sparsi e generalmente deboli, salvo occasionali rovesci.

Temperature minime in aumento, moderate sulle zone prealpine e al più lieve sulle altre zone; massime in diminuzione, da lieve a localmente moderata.

Venti in quota nelle prime ore deboli occidentali, poi moderati o a tratti localmente tesi da sud-ovest; nelle valli, deboli di direzione variabile; in pianura perlopiù dai quadranti orientali, generalmente deboli sulle zone più interne salvo qualche locale fase di moderato rinforzo fino al mattino, da moderati a deboli sulle zone costiere.

mercoledì 2. Tempo instabile con prevalenza della copertura nuvolosa, a fronte di alcune schiarite più probabili sulla pianura centro-meridionale fino al mattino, sulle Dolomiti nelle ultime ore.

Probabilità nel complesso da medio-alta (50-75%) ad alta (75-100%) di precipitazioni ma comunque maggiore dal pomeriggio sulle zone centro-settentrionali, per delle fasi con fenomeni da sparsi a temporaneamente diffusi, anche a carattere di rovescio od occasionale temporale.

Temperature in calo, specie in montagna.

Venti in quota fino al mattino da moderati a temporaneamente tesi sud-occidentali, poi perlopiù moderati dai quadranti nord-occidentali; prevalentemente deboli di direzione variabile nelle valli, salvo possibile locale Foehn su quelle dolomitiche a fine giornata; in pianura dapprima deboli di direzione variabile, poi dai quadranti settentrionali con moderati rinforzi nord-orientali sulle zone costiere.